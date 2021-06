Da Radu a Cordaz. Questa può essere la settimana del primo colpo ufficiale dell'Inter

Questa potrebbe essere la settimana per i primi rinforzi ufficiali della nuova Inter di Simone Inzaghi. Per Cordaz potrebbe essere questione di giorni, come per Stefan Radu, svincolato dalla Lazio, che arriverebbe per fare il vice Bastoni e colmare la batteria dei 6 difensore nella casella lasciata libera da Kolarov. Il serbo - in scadenza - non rinnoverà, sottolinea La Gazzetta dello Sport: ha un ingaggio superiore a quello di Radu (3 milioni netti per il serbo nell’ultima stagione).