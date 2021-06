tmw Inter-Cordaz, fumata bianca in arrivo. Incontro positivo coi suoi procuratori

vedi letture

Alex Cordaz all'Inter, fumata bianca in arrivo. L'incontro in sede con i suoi procuratori ha avuto esito positivo, e l'ormai ex portiere del Crotone è pronto a diventare il vice Handanovic per la prossima stagione.