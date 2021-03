Da Sturaro a Benassi, fino alla difesa. Juric fa il punto sui recuperi di casa Hellas Verona

"Dopo la Juve mi sembra abbiano smaltito bene tutti". A due giorni dalla trasferta di Benevento, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, parla in conferenza stampa facendo anche il punto sull'infermeria e sui possibili recuperi: "Lazovic e Veloso partiranno titolari? Chi è entrato con la Juve ci ha dato uno slancio ulteriore. Mi è piaciuto anche Vieira, e questa è una cosa molto positiva, perché possiamo cambiare un po' gli interpreti. Valuteremo e sceglieremo i migliori".

Come valuta la prestazione di Sturaro con la Juve? Pensa di dargli continuità o giocherà Vieira?

"Partirà se tutto va bene Tameze. Finora è uno di quelli che ci ha dato di più, si è adattato a vari ruoli e ha trovato la sua posizione insieme a Barak. Settimana scorsa l'avevo visto affaticato, penso questi giorni gli siano serviti per recuperare. Sono contento di Sturaro, ha retto e ha fatto bene. Può crescere molto, ma possiamo essere tutti contenti per la prima partita".

Come sta Salcedo?

"È rientrato dall'infortunio e si allena bene. Sono scelte tecniche: Zaccagni e Barak stanno facendo benissimo, Bessa ci dà un certo tipo di gioco. È un po' chiuso per le prestazioni degli altri, ma avrà le sue occasioni".

In difesa ci saranno cambiamenti?

"Ceccherini ha fatto pochi allenamenti, ma si è allenato bene: lo posso usare. Qualcosa cambierò: vedrò domani, probabilmente cambierò qualcuno. Abbiamo il solito problema del terzo a sinistra, metto in difficoltà chi metto lì, ma penso che ne cambierò uno".

Chi ha recuperato ha i novanta minuti?

"Non lo so. Hanno recuperato, si allenano e non patiscono niente. Benassi deve ritrovare il ritmo di allenamento, deve avere continuità per due o tre settimane per essere preso in considerazione, adesso non riesce. Deve trovare una continuità di lavoro perché lo consideri come uno del gruppo".

