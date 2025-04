Dal mai chiamato alla nuova chance? Lo scenario c’è: Conte al Milan é possibile?

L’anno scorso se ne é parlato tantissimo. In realtà più dai tifosi, che lo avrebbero voluto a furor di popolo, che dai dirigenti, i quali, invece, non lo hanno mai chiamato. Anzi, si sono bellamente fregati delle tantissime avances del tecnico. Oggi, però, per Antonio Conte al Milan potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso.

Le parole di Conte

Ma se Conte è sotto contratto con la società di De Laurentiis che senso ha parlarne in ottica Milan? Ha senso, visto che oggi in conferenza stampa ha dato ulteriori segnali di insofferenza: "Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E' stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".

Conte è possibile?

Le possibilità che l'ex juventino a fine stagione lascia il capoluogo campano sono molto alte: a quel punto sarebbe quasi folle lasciarselo sfuggire per il secondo anno consecutivo. Conte ha i suoi spigoli ed i suoi difetti, ma ha dimostrato per l'ennesima volta che con lui si compete per vincere e per vincere soltanto: un Milan che ha bisogno di ritrovare un'identità e un corso sportivo che renda orgoglioso i suoi tifosi non può che andare sul tecnico salentino e fare di tutto per portarlo a Milanello.