Dall'erba alla terra rossa, ecco il tennis al Bernabeu. E Sinner riceve la maglia del Real Madrid
TUTTO mercato WEB
Il Santiago Bernabeu cambia volto, passa dal calcio al tennis per ospitare gli allenamenti del Madrid Open. Al posto dell’erba, dunque, ecco la terra rossa. E ad inaugurare il campo, oggi, è stato proprio l'attuale numero 1 al mondo della classifica ATP, Jannik Sinner, protagonista di un’esibizione speciale insieme a Rafael Nadal - grande tifoso del Real Madrid e membro onorario del club - oltre ai calciatori Jude Bellingham e Thibaut Courtois.
A fare da arbitro d’eccezione, il presidente dei blancos, Florentino Perez, che al termine dell'evento ha regalato a Sinner una maglia del Real Madrid con il numero 1. Il tennista italiano debutterà domani alla Caja Mágica.
🎾 ¡Una visita muy especial en el Bernabéu! pic.twitter.com/OJhwqybsLS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026
Altre notizie Serie A
Primo piano
Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Spendereste 2.3 milioni per un posto alla finale dei Mondiali 2026? In vendita quattro biglietti di platino
Dal titolo di 10 anni fa in Premier fino al baratro. Cosa fanno oggi gli eroi del Leicester? Uno è un pugile
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile