Dall'Inghilterra: non solo il Milan su Edouard, anche Arsenal e Roma sull'attaccante del Celtic

vedi letture

Tra gli obiettivi per l'attacco del Milan, in passato, è stato citato anche il nome di Odsonne Edouard, attaccante del Celtic che il club rossonero ha affrontato in Europa League. Secondo quanto riporta l'Express, però, sul centravanti francese ci sarebbe anche l'interesse di Roma e Arsenal alla ricerca di nuovi innesti per il proprio reparto offensivo.