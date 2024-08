Ufficiale Leicester, rinforzo last minute per l'attacco: Edouard in prestito dal Crystal Palace

vedi letture

"Il Leicester City Football Club ha concordato un prestito per l'attaccante Odsonne Edouard dal Crystal Palace, soggetto all'approvazione della Premier League".

Le prime parole di Edouard

"Non vedo l'ora di iniziare. Sono davvero emozionato di entrare a far parte di una squadra come il Leicester City e di fare il possibile per aiutare la squadra in Premier League questa stagione. C'è una squadra fantastica qui e sono sicuro che la squadra ha ciò che serve per avere successo. Lavorerò duramente per assicurarmi di fare tutto il possibile per supportare la mia squadra e per mostrare ai tifosi cosa so fare in campo".