TMW Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus: manca solo l'ufficialità

Ci siamo, la Juventus ha preso la sua decisione definitiva. Damien Comolli non è più l'amministratore delegato del club bianconero. La notizia era iniziata a circolare nelle ultime ore e ve l'abbiamo raccontata passo dopo passo, fino al termine della riunione che si è svolta poco fa alla Continassa, con la società bianconera che ha sciolto le riserve e adesso si attendono soltanto i comunicati ufficiali.

Un anno fatto da più ombre che luci

Termina dunque dopo appena un anno l'avventura di Comolli alla Juve, un anno fatto più da dolori che da gioie, a cominciare dalle scelte sul mercato, tutte sbagliate, o quasi, fino ad arrivare al disastroso finale di campionato, con la squadra bianconera che ha chiuso al sesto posto in classifica. Questione di ore, dunque, ma la scelta ormai è stata fatta.

Il sostituto: Carnevali in pole

La rivoluzione, però, potrebbe essere totale, visto che oltre a Comolli dovrebbero saltare anche Francois Modesto e Marco Ottolini. Il primo nome in lista per la sostituzione di Comolli è quello di Giovanni Carnevali, oggi al Sassuolo. Nome non scontato come non è scontato neanche che alla fine vada in porto l'operazione per strapparlo ai neroverdi. Prima comunque servirà l'addio del dirigente francese: e manca solo il comunicato ufficiale.