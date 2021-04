Danilo avverte la Juve in vista della gara di Firenze: "All'andata sconfitta pesante, sarà tosta"

Danilo, difensore della Juventus, ha presentato così a Sky Sport la sfida di domenica contro la Fiorentina a Firenze: "Prima e dopo la gara con la Fiorentina siamo riusciti a fare delle buone prestazioni, scendendo in campo con il giusto atteggiamento e vincendo tante partite. Per noi quella dell'andata è stata una sconfitta pesante, così come le altre. Quella di domenica sarà una partita tosta, come lo è stata quella dello scorso anno e quella dell’andata: la Fiorentina ha dei buoni giocatori, oltre alla motivazione di giocare contro la Juventus che ogni squadra prova a sfruttare a proprio favore per fare sempre meglio", ha affermato il brasiliano ex Real Madrid e Manchester City.