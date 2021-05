Danilo si sfoga e dà un indizio di mercato: "Magari mister Mihajlovic va via dal Bologna..."

"Non so cosa passi per la testa del Bologna, magari Sinisa va via o magari vuole fare un altro tipo di calcio. Ha sempre chiesto un attaccante e un difensore, ora servono una punta e due difensori. Ma non voglio creare polemiche". Danilo, esperto difensore brasiliano in scadenza di contratto col Bologna, ha dato anche un possibile indizio sul futuro di mister Mihajlovic nell'intervista-sfogo rilasciata oggi al Corriere dello Sport per parlare del suo mancato rinnovo coi rossoblù.

Il tecnico serbo è stato accostato con forza alla panchina della Lazio, anche se nelle ultime ore la pista sembra essersi raffreddata.