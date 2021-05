Danilo sul suo addio al Bologna: "Volevo restare, ma nessuno mi ha chiamato"

Danilo Larangeira, ex difensore del Bologna, è intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport per analizzare il suo addio: "Volevo restare un altro anno, potevo dare un mano. Ho aspettato fino all'ultima partita, ma nessuno mi ha chiamato. Non so cosa passa per la loro testa, magari Sinisa va via o magari vuole fare un altro tipo di calcio. Ha sempre chiesto un attaccante e un difensore, ora servono una punta e due difensori. Ma non voglio creare polemiche".