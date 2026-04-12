Darmian verso l'addio all'Inter: il Torino ci prova per il ritorno, i dettagli

Rivoluzione in vista in casa dell'Inter. La prossima estate si preannuncia calda in casa nerazzurri, fra giocatori in uscita e chi sarà chiamato a rimpiazzarli. Se per centrocampo e attacco andranno fatte diverse riflessioni, è ormai sicuro che il reparto arretrato sarà sensibilmente ritoccato. Diversi giocatori infatti hanno una carta d'identità che spinge a non pensare ad ulteriori rinnovi di contratto.

Fra questi c'è Matteo Darmian. Classe 1988, ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Matteo Moretto dal canale YouTube di Fabrizio Romano spiega che il giocatore è in uscita dall'Inter: non verrà rinnovato e ci sono già squadre che si stanno informando sulla sua situazione.

In particolare ce ne sarebbe una proveniente dalla Serie A: il Torino. I granata avrebbero già avanzato una proposta verbale all'entourage del difensore per capire se ci sono i margini per un ritorno di Darmian. Il Torino ci starebbe pensando seriamente, con il giocatore che al momento sarebbe però del tutto concentrato sul presente e sullo scudetto da centrare con l'Inter.