Darwin Nunez idea di tanti in Italia. Ma oggi la pista più calda porta da Simone Inzaghi

A inizio estate era un obiettivo di mercato del Napoli, prima che gli azzurri rompessero gli indugi e prendessero Lorenzo Lucca dall'Udinese. Oggi Darwin Nunez è monitorato da vicino da Juventus e Milan, ma difficilmente il suo futuro sarà in Italia alla luce dei costi di cartellino, ingaggio e concorrenti.

Sull'addio al Liverpool oramai ci sono pochi dubbi, coi Reds che hanno già portato a Anfield il suo sostituto (Ekitike). Sulla destinazione dell'uruguayano, però, non esistono ancora certezze assolute anche se i discorsi più approfonditi in questi giorni sono stati fatti con l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Inizialmente lo stesso Nunez aveva scelto di dare priorità alle piste europee, ma complice il costo del cartellino e l'alto ingaggio percepito non sono molti i club che possono entrare in corsa. E così la pista araba ha preso sempre più consistenza col passare dei giorni, fino al nuovo contatto che ha avvicinato le parti. La Juventus ed il Milan per il momento rimangono sullo sfondo, con l'idea di sfruttare eventuali occasioni di fine mercato. Ma per il momento non è questo il caso in questione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 45 milioni

Numeri ultima stagione: 47 presenze complessive, 7 gol e 7 assist

Scadenza contratto: 2028