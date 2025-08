Milan, Darwin Nunez si allontana: il Liverpool lo autorizza a parlare con Inzaghi

L’Al Hilal si muove in maniera concreta per Darwin Nunez. Nella giornata di ieri, secondo quanto avevano riferito i colleghi di Sky, il Milan aveva avviato dei primi approcci per il centravanti uruguaiano del Liverpool, in passato seguito anche dal Napoli che poi ha puntato sull’italiano Lucca.

La società araba, da tempo interessata a Nunez, sembra aver fatto ora la sua mossa: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Al Hilal avrebbe presentato una richiesta ufficiale al club di Anfield per poter parlare direttamente il giocatore e provare a trovare un’intesa in termini di durata del contratto e ingaggio.

Al momento, in compenso, non esisterebbe ancora un’offerta formale ed economica al Liverpool per il trasferimento: un passaggio evidentemente considerato successivo dagli arabi, che intanto vogliono capire la disponibilità del giocatore. Nunez è la prima scelta di Simone Inzaghi per l’attacco, e il Liverpool ha autorizzato il giocatore a parlare sia con la società di Riyadh, sia direttamente con l’ex allenatore dell’Inter.