David due volte sul dischetto, il ct del Canada: "Volevo cambiare, frenato dal mio staff"

Il Canada rimonta da 0-2 a 2-2 contro l'Islanda in amichevole, grazie ad una doppietta su calcio di rigore dell'attaccante della Juventus, Jonathan David. Al termine della sfida il commissario tecnico Jesse Marsch ha parlato così del centravanti: "Johnny è soprannominato Iceman per un motivo, sapete? Persino io ho guardato lo staff dicendo: 'Facciamo tirare il secondo rigore a qualcun altro?'. Tutti mi hanno guardato come per dire: 'Sei pazzo?'".

Una partita che è stata complicata anche dal rosso subito dall'ex giocatore dell'Inter, Tajon Buchanan: "Non siamo una squadra scorretta e antisportiva. Siamo grintosi, lavoriamo sodo, siamo fisici, giochiamo con grinta, ma non siamo una squadra scorretta. Quindi non mi preoccupa la reputazione che ci siamo creati. Ma certamente cartellini come questi possono cambiare l'inerzia di un torneo, giusto? Quindi dobbiamo trovare un modo per evitare di ricevere espulsioni."

Sugli errori difensivi: "È frustrante subire due gol come abbiamo fatto nel primo tempo e metterci in difficoltà. Vogliamo giocare in avanti, vogliamo commettere errori in fase offensiva, non errori in fase difensiva. Quindi è stato quello l'errore, giusto?"