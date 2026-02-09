Marsch (Ct Canada): "Se l'Italia si qualificherà, a Toronto saremo noi a giocare in trasferta"

Ospite d'eccezione oggi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A tenere una lezione agli allievi dei corsi per data analyst, allenatore UEFA A e osservatore è stato Jesse Marsch, commissario tecnico del Canada.

Attraverso i canali ufficiali della FIGC arrivano alcune sue dichiarazioni, legate anche al prossimo Mondiale 2026 che sta per arrivare:

“Quando ero piccolo (Marsch è un classe 1973, ndr) guardavo con passione il calcio italiano e mi sono innamorato del gioco del Milan. Mi hanno chiesto di tenere questa lezione prima del sorteggio della prossima Coppa del Mondo. E quando mi hanno domandato se fosse un problema venire comunque a Coverciano, una volta scoperto che potremmo affrontarci, ho risposto che nel calcio non ci sono segreti. Se gli Azzurri dovessero qualificarsi, ci affronteremo a Toronto nella partita di esordio del girone. A Toronto vivono tantissimi italiani: potrebbe essere il primo caso di una squadra ospitante il Mondiale che giocherà come se fosse fuori casa"