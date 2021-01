Davide Nicola cambia il mercato del Torino: Cairo disegna le strategie per il mister

Se Davide Nicola fosse arrivato al Torino una settimana prima, probabilmente avrebbe chiesto a Urbano Cairo di tenere Soualiho Meite. Poi, chiaro, al Milan non si comanda e forse il passaggio del centrocampista si sarebbe comunque concretizzato. Però la strategia del mercato granata è chiara: andare in piena sintonia col nuovo allenatore. Con Marco Giampaolo il compito è riuscito forse meno che a metà, considerato che gli son mancati regista e trequartista doc, assi portanti del suo credo calcistico che ha dovuto snaturare poi nel 3-5-2.

La lezione è servita Sbagliando s'impara, sicché Nicola è diventato centrale nel mercato granata. Operazioni da chiudere rapidamente, ma il club non vuol perdere tempo. Cerca un centrocampista pronto subito, bravo in entrambe le fasi. Inserire un pretoriano a gennaio, essendo saliti in corsa, è il massimo della vita per un allenatore, sicché Lukas Lerager dal Genoa sembra il nome perfetto. Gedson Fernandes piace tanto alla società e pure al mister, ma Lerager per il presente è il preferito. Davanti il nome chiesto è Antonio Sanabria, ma il Betis non molla sulla valutazione. Impossibili i 20 milioni chiesti dalla Fiorentina per Christian Kouamé, potrebbe accendersi (ma non è la prima scelta) Sam Lammers in prestito dall'Atalanta.