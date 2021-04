De Bruyne e un rinnovo "atipico"? Del Piero: "I dati non servono. È il più forte di tutti"

Kevin De Bruyne ha rinnovato con il Manchester City fino al 2026 e il modo in cui si è presentato al tavolo della trattativa con la società ha fatto molto discutere negli ultimi giorni, visto che il centrocampista ha portato al club alcuni dati, che si era fatto confezionare da alcuni analisti, per certificare la sua importanza all'interno della squadra. A Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato: "Sono contento che lo abbia fatto ma non ne aveva bisogno, è il più forte di tutti, fa cose incredibili e sa mettere la palla in ogni modo possibili. Poi fa gol, ha progressione fisica e tiro da fuori. Ha raggiunto un livello di personalità e qualità imbarazzante".