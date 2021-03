De Bruyne-Gundogan nell'arco di 6': City praticamente ai quarti, al 45' è 2-0 sul 'Gladbach

Due a zero e discorso chiuso (se mai ci fossero stati spiragli) dopo appena 18'. Il Manchester City domina in lungo e in largo alla Puskas Arena e non lascia scampo al Borussia Mönchengladbach: al 45' decidono le reti di De Bruyne e Gundogan, ma il punteggio rispecchia solo in parte l'assoluta supremazia della squadra di Pep Guardiola, contro un avversario inferiore e annullato totalmente. Dopo il botta e risposta tra Foden ed Embolo, ben neutralizzati dai due portieri, i padroni di casa passano al 12' grazie alla prodezza da fuori di Kevin de Bruyne: un mancino imprendibile per Sommer, battuto sei minuti più tardi anche dal "bomber" stagionale dei Citizens, ovvero Ilkay Gundogan. Gli inglesi non si fermano, trascinati dal fantasista belga e uno scatenato Foden, e sfiorano il 3-0 in più di un'occasione. L'unico brivido lo fa correre il solito Embolo, con un diagonale fuori di un soffio. Vantaggio meritato all'intervallo per una squadra quasi perfetta.