De Laurentiis punge: "In arrivo altri rinnovi, vedremo chi ama Napoli o chi ambisce altri lidi"

Dopo aver annunciato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha anticipato altri rinnovi contrattuali in arrivo in casa azzurra: "Ma non è finita qui, da domani i rinnovi proseguono, vedremo chi ama davvero Napoli o ambisce ad altri lidi", ha detto senza celare qualche frecciatina a chi è partito o partirà. Tra i calciatori in scadenza nel 2024, e in procinto di ridiscutere i loro accordi, ci sono Piotr Zielinski e Hirving Lozano, con quest'ultimo che addirittura potrebbe finire fuori rosa nel caso di mancato accordo. Per il polacco, invece, si sta provando a trattare per un accordo al ribasso.

Intanto Di Lorenzo rinnova

Poco prima, come detto, era arrivato l'annuncio del rinnovo del capitano fino al 2023: "Ringrazio innanzitutto i nostri tifosi che sono venuti davvero così rumorosi, per onorare questa maglia che è la nostra pelle. E vi voglio dare una notizia. Non date mai ascolto ai media. Noi stiamo lavorando per voi, per esempio, vieni qui: il nostro capitano ha rinnovato fino al 2029".