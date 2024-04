De Rossi resta alla Roma. Dopo l'annuncio dei Friedkin, partirà la trattativa vera e propria

Daniele De Rossi resterà alla Roma anche il prossimo anno. Nelle scorse ore la società giallorossa ha annunciato la permanenza di DDR tramite una lettera di Dan e Ryan Friedkin: "Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro. Nel suo breve mandato come capo allenatore, l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma".

Un annuncio che ha sorpreso molti, viste le insistenti voci in merito all'interessamento di altre squadre e ai progetti della Roma stessa, nonché a distanza di poche ore da una delle partite più importanti dell'anno, la semifinale di ritorno contro il Milan ai quarti di Europa League.

Secondo Sky Sport la Roma ha deciso intanto di fare l'annuncio anche per dare più forza allo stesso De Rossi, ma solo in seguito si siederà al tavolino con lui per discutere tutti gli ulteriori dettagli, come durata del contratto e compenso economico dopo questi primi mesi di avventura a Trigoria. A prescindere da questi "dettagli", comunque, la cosa certa è che DDR sarà ancora il tecnico della Roma.