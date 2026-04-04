De Rossi sulla Nazionale: "Parlano anche macellai e pizzicagnoli. Giovani? Si generalizza"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Juventus, rispondendo così a una domanda se fosse già arrivata una chiamata dalla FIGC per fargli fare il commissario tecnico: "Non mi aspettavo questa domanda, pensavo volessi un programma del calcio italiano (ride ndr). Mi ero preparato per non rispondere. Credo che si stia un po’ parlando troppo e chiunque: dall’ex giocatore ai giornalisti, al macellaio e al pizzicagnolo. Mi preoccupo della salvezza del Genoa e credo che aggiungere parole su parole a tutto questo minestrone di chiacchiere non sia così importante. Rimango con il dispiacere di aver visto tanti miei amici distrutti e tanti giocatori che ho allevato come compagni di squadra. Rimango con questo dispiacere e non mi metto a fare tante chiacchiere".

Non far giocare i giovani è un problema del calcio italiano?

"Può essere tutto, ma andremo a generalizzare e banalizzare il concetto se parlassimo solo di coraggio. Ogni giocatore ha il suo percorso. Abbiamo mandato a giocare Fini e Venturino, ma tenuto e difeso da diverse offerte Ekhator. Alla Roma ho combattuto per tenere Pisilli e ora è in Nazionale A. Non credo si tratti solo di coraggio, ma alzare un livello. Ma penso che il vero coraggio sia a giugno, si parte da 0-0 e il destino ci dirà se il coraggio ha pagato. Quando subentri devi mettere a posto tante cose, il coraggio lo dimostreremo quando andremo a ricostruire il Genoa dando dei posti importanti ai giovani".

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