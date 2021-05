De Vrij saluta Antonio Conte: "Hai alzato il livello. Grazie mister, è stato un onore"

Fra i tanti saluti da parte dei giocatori dell'Inter ad Antonio Conte, c'è anche quello di Stefan De Vrij: "Grazie Mister per questi due anni insieme. Hai alzato il livello e grazie al duro lavoro e alla mentalità che ci hai trasmesso i nostri sforzi sono stati ripagati. Ci hai insegnato tantissimo. È stato un onore giocare per te! Grazie di tutto a te e il tuo staff, in bocca al lupo per il futuro Antonio Conte".