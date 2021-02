De Zerbi: "Abbiamo vissuto e viviamo un momento difficile, ma torneremo il vero Sassuolo"

Intervistato da Sassuolo Channel, mister Roberto De Zerbi ha commentato così il periodo negativo e sfortunato vissuto dal suo Sassuolo in queste ultime settimane: "Il campionato è ancora lunghissimo e c'è tempo per fare tutto. Io credo che abbiamo attraversato, e che stiamo attraversando ancora oggi, un momento difficile, ma ci sono i segnali che stiamo venendo fuori da problemi fisici e di condizione. Non ci gira benissimo, prima stavamo peggio ed è girata molto meglio, ma credo che torneremo quelli veri, quelli che abbiamo visto in questi 2-3 anni", le parole del tecnico neroverde alla vigilia del match col Crotone.