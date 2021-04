De Zerbi: "Futuro? Non ci dormo la notte. Devo scegliere cosa fare"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in diretta a DAZN ha parlato del proprio futuro. "Sarebbe riduttivo rimanere qui. Shakhtar? Non metterei dentro altre squadre. Non ci dormo la notte è vero ma per il Sassuolo, perché devo scegliere cosa fare. È un discorso un pelo più complesso".