Del Piero: "Colpito da Inzaghi, ahimè sta facendo molto bene nel passaggio all'Inter"

Ospite della presentazione del nuovo album Panini, Alessandro Del Piero ha risposto così alla domanda su quale allenatore l’abbia stupito in Serie A: "Beh, ci sono Spalletti e Inzaghi che sono arrivati in un ambiente nuovo per loro. Il passaggio di Simone Inzaghi è stato il più particolare, sia per alcune dinamiche che per quanto fatto alla Lazio. Invece sta facendo molto bene, come tutta la squadra. Ahimè, aggiungerei. Però buon per loro. È bello e interessante vedere che stia facendo bene nel passaggio da un ambiente che conosceva molto bene a uno nuovo".