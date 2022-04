'Del Piero pronto a tornare alla Juventus'. Tra sogni e voci, c'è il like sui social di Pinturicchio

Quello del ritorno di Alessandro Del Piero in Juventus è un tema che continua a far parlare e discutere. Un rumor, una chiacchiera, per adesso, visto che con l'attuale presidenza di Andrea Agnelli è complicato immaginare il ritorno di una bandiera che per dieci anni non è tornata allo Stadium. Però tra i post social di Lapo Elkann contro Massimiliano Allegri e pro Del Piero e le sensazioni d'amore e nostalgia dei tifosi, ci sono anche i like di Pinturicchio a essere comunque parte del tema. La pagina social di Mediaset ha postato la foto dello storico 10 con la scritta 'Rivoluzione Juve: Del Piero pronto a tornare' e poco dopo è arrivato proprio il suo 'mi piace'.