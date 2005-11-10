Ufficiale Sambenedettese, primo colpo per la prossima stagione: tesserato l'esterno Tunjov

Dopo essersi diviso fra Ospitaletto, 11 presenze, e Pro Patria, 12 gare e due reti, per il centrocampista estone Tunjov ci sarà una nuova esperienza in Serie C con la maglia della Sambenedettese. Lo comunica il club rossoblù sui propri canali ufficiali:

"La U.S. Sambenedettese comunica di essersi assicurata le prestazioni del centrocampista estone classe 2001 Georgi Tunjov che dal 1 luglio 2026 diventerà un giocatore rossoblù.

Creciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Trans Nava, nel 2019 giunge in Italia alla Spal in A dove colleziona ben 10 presenze nella massima serie e 24 in Serie B per poi indossare, in prestito, la casacca della Carrarese in C nella s.s. 2021/22 (26 presenze e 3 reti) ed essere ceduto, a titolo definitivo, al Pescara nella s.s. 2022/23, sempre in Serie C, dove mette a referto ben 42 presenze ed 8 gol. Dopo la breve parentesi in prestito con il Pineto nella seconda parte di stagione del 2025 dove disputa 14 presenze ed una rete, nell’ultima stagione Tunjov disputa la terza serie nel Girone A totalizzando 22 presenze e 2 reti. Nel complesso, in C il giocatore ha collezionato ben 108 presenze e 14 reti, caratterizzandosi anche per l’ottima precisione di tiro nei calci piazzati".