TMW Derby d'Italia e non solo: Muharemovic è tra le alternative a Bastoni per il Barcellona

Muharemovic non è solo nel mirino delle big della Serie A. L'aveva detto del resto ieri mattina anche Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato del Sassuolo, poco prima dell'inizio Assemblea di Lega. "Parliamo di lui con diversi club, non solo con Giuseppe Marotta". Col presidente di quell'Inter che in queste settimane si sta muovendo con più insistenza rispetto alle altre squadre, ma che non è l'unica società interessata al classe 2003. In Italia c'è infatti anche la Juventus, un interessamento quasi inevitabile visto che il club bianconero mantiene il 50% sulla futura rivendita. E quindi lo acquisterebbe alla metà.

L'interesse per Muharemovic ha però valicato i confini della Serie A e oggi il suo nome è anche sul taccuino dei dirigenti del Barcellona. Alla ricerca di un centrale mancino, il club azulgrana da tempo è in contatto con l'entourage di quell'Alessandro Bastoni che in questo momento rappresenta la prima scelta. Però oltre al classe '99 della Nazionale - calciatore valutato dall'Inter non meno di 50 milioni di euro -, ci sono anche altri profili. E tra questi pure quello del classe 2003 bosniaco che è legato alla società emiliana da un contratto valido fino al 30 giugno 2031.

Il Barcellona in realtà ha avuto i primi approcci con Muharemovic già a gennaio, ma in quella occasione i lacci finanziari non permisero alla società catalana che ha da pochi giorni rieletto Laporte presidente di mettere in piedi l'operazione. Discorso diverso per la prossima estate quando l'acquisto di un centrale mancino sarà una delle priorità del club. In quella occasione la valutazione del calciatore sbarcato in Italia nell'estate 2022 sarà di almeno 30 milioni di euro, un prezzo che con la vetrina Mondiale potrebbe ulteriormente lievitare.