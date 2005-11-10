Inter o Juventus? Muharemovic: "Non posso rispondere, devo scegliere io..."

Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, è intervenuto direttamente dal ritiro con la Bosnia ai microfoni di SportMediaset, parlando così del Mondiale: "Questa è una cosa che sogni da bambino, giocare tornei come questi… Non vedo l'ora di andare lì, purtroppo so che i miei fratelli italiani non ci sono, però sono sicuro che il prossimo ci sarete. Quella è stata una delle partite più belle che ho giocato, sono grato per i tifosi che abbiamo".

È stata dura eliminare l'Italia?

"Non è stato facile, l'Italia è l'Italia, hanno giocatori veramente forti. Noi abbiamo una mentalità balcanica, non ci fermiamo, abbiamo creduto fino alla fine di potercela fare e ce l'abbiamo fatta".

Si sente più forte?

"Certo, grazie al mister e al club che mi ha preso 2 anni fa quando qualcun altro non mi voleva vedere al top. Il Sassuolo mi ha voluto bene, sapeva che ho qualità".

Che effetto le fa essere accostato a Juventus e Inter?

"È bello sentire quelle cose, ma ora ci sono solo il Mondiale. Sono stato da una parte (la Juventus, ndr), ci poteva pensare anche lì un po' di più… Non si sa mai, poi vediamo".

Si sente pronto per una big?

"Sono nato pronto per tutto, ma sono ancora al Sassuolo, gioco al Mondiale, poi vedremo. Non si può non dire che la Champions è un altro sogno".

Nuova vita all'Inter o riscatto alla Juventus?

"Non posso rispondere, devo scegliere io dove mi sento meglio, dove mi vedo per tanti anni. Non posso dire se giocherò in Italia o all'estero, non ho ancora parlato con i miei agenti".