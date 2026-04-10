Di Canio: "L'Inter si è già suicidata due volte. Caso Bastoni? Io feci vedere che avevo le palle"

Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre della Lazio, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera parlando anche della corsa scudetto in Italia. Queste le sue dichiarazioni: "L'Inter si è già suicidata due volte. Da cinque anni avrebbe dovuto fare quello che la Juve ha fatto per nove stagioni visto che è stata l’unica società a costruire bene. Ha i giocatori migliori, le rivali ogni anno hanno cambiato staff tecnici e giocatori, spesso peggiorandosi".

Di Canio ha poi spostato il focus su Dusan Vlahovic e la spinosa trattativa per rinnovare il suo contratto con la Juve: "Continua a infortunarsi e questo non gioca a suo favore. Però dipende dalle condizioni, a quanto rinnova e con quale testa resterà. Piace a Spalletti, ci può puntare ma comunque deve prenderne un altro. Anche se c’è Milik".

Chiare, chiarissime le sue idee anche sul caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni: "Isterismi da una parte e dall’altra. Ha simulato una volta, non cento. C’è tanta ipocrisia, chi lo ha accusato si gira dall’altra parte se la stessa cosa succede in Lecce-Sassuolo anziché in Inter-Juve. Lo fischiano come hanno fatto con me in Inghilterra quando presi undici giornate di squalifica per aver spinto l’arbitro. In quei casi te ne freghi, dimostri di avere due palle così e continui a giocare. E se ti lamenti dei social, sei stupido due volte".