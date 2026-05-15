Roma-Lazio è iniziata, Di Canio gioca a padel con Candela: "Ogni tanto ci prendiamo in giro"

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, di cui è opinionista, a margine della Pompei Legends Padel Cup, torneo che gioca insieme a Vincent Candela, un grande ex Roma: "È sempre una battaglia sportiva, ma noi dobbiamo trovare il modo di far capire che ci vuole l'ardore, la forza, anche qualche scontro al limite di regolamento, che è il sale di ogni partita di calcio, del derby ancora di più".

Quello che mandate è anche un segnale distensivo.

"Noi giochiamo in coppia, ogni tanto ci prendiamo in giro, ci divertiamo, è anche la bellezza di attendere un derby che deciderà molto, soprattutto per la Roma in ottica Champions League".

L'Arsenal ha già vinto la Premier League? Le due partite restanti sembrano semplici, ma il Manchester City è lì.

"Sembrerebbe così. L'Arsenal vuole spingere e non lasciare niente di intentato perché vuole vincere e si metterebbe nella condizione di giocare la finale di Champions serena. Avrebbe un po' la sbornia dei festeggiamenti, dopo così tanti anni che non vinci… Un trionfo manca dall'era degli Invincibili. Venti giorni fa avrebbero potuto tutto, ora possono conquistare quello che non è mai stato vinto nella storia dei Gunners. Pensate che festa ci sarà".