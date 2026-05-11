Di Canio incredulo sul rigore di Parma-Roma: "Non so se non ci sia o non ci sia per niente"

Intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, durante il 'Club', l'ex attaccante Paolo Di Canio ha commentato anche il discusso rigore assegnato alla Roma nel finale della gara di Parma (2-3 per i giallorossi il risultato finale). Di seguito le sue dichiarazioni:

"Io non sono sicuro se non sia rigore o non sia per niente rigore, qui non vedo proprio niente. Anche Rensch mette la mano sul collo all'avversario per prendere la posizione e lasciarsi andare. Il giocatore della Roma non viene trattenuto da Britschgi. A parti inverse, avrebbero protestato anche i giallorossi".