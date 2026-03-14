Di Francesco rassicura: "Banda si è spaventato da solo. Peccato aver perso Coulibaly"

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto chiarire le condizioni di due dei suoi giocatori più importanti: Lameck Banda e Lassana Coulibaly.

Riguardo a Banda, Di Francesco ha spiegato: "Si era preoccupato parecchio per la botta. Sembra sia stato condizionato, non mi ero accorto della situazione poi ho visto la reazione del ragazzo: fortunatamente l'ha avuta sulla parte destra, credo si risolva nel migliore dei modi". L’allenatore ha sottolineato come la situazione fosse subito sotto controllo e che, nonostante il malore in campo, le condizioni del calciatore non destano preoccupazione.

Su Coulibaly, invece, Di Francesco ha evidenziato l’importanza del centrocampista e la scelta di non rischiarlo nella ripresa: "Peccato perché è un giocatore che sta facendo molto bene quest'anno: è il giocatore che sta interpretando al meglio il ruolo tra centrocampo e attacco, è in grande crescita. Un giocatore di grande duttilità: per impattare con grandi squadre devi avere questo tipo di caratteristiche. Ho preferito non rischiare nella ripresa. Nella necessità, sono stato costretto a fare un cambio con Gandelman che non è al massimo"..