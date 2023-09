Di Livio: "La Roma è una squadra monca e penso dipenda da Mourinho: deve cambiare tutto"

vedi letture

Angelo Di Livio, ospite stasera di Calcio Totale su Rai 2, ha parlato così della crisi di risultati della Roma, reduce dal clamoroso ko contro il Genoa per 4-1: "Non ha una rosa da vincere lo Scudetto, ma sicuramente è una rosa forte. Lukaku è stato un acquisto sorprendente, ma penso dipenda tanto dall'allenatore: deve ripartire cambiando il proprio modo di pensare e di giocare, perché la Roma è monca. Inutile dire tante cose, ma la Roma è una squadra che arriva fino a un certo punto e poi non sa più cosa fare. È una squadra che deve cambiare assolutamente atteggiamento".

Dopo il poker subito a Marassi, la squadra giallorossa è sedicesima in classifica a cinque punti con una solo vittoria raccolta nei primi sei turni di campionato: "La gente parlava degli errori di Ibanez, che talvolta generavano situazioni iconiche perché avvenuti in partite particolari, ma in verità dava una solidità incredibile. Con Smalling abbiamo perso poche partite, ma dire che ci manca solidità solo perché ci mancano questi giocatori non è corretto", ha detto Mourinho al termine della debacle ligure.