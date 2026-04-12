Di Vaio spegne le polemiche su Ravaglia: "Turnover in porta, come sempre"

Prima del match tra Bologna e Lecce, Marco Di Vaio ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "La scelta di Pessina è stata presa come normale turnover, come prima quando c'era anche Skorupski. Non è per quello che è successo giovedì: Ravaglia è stato dispiaciuto come tutti, ma sappiamo quanto sia difficile stare tra i pali. Sappiamo che si allena benissimo, è un ragazzo di Bologna e si è fatto trovare pronto. Nella vita di un calciatore capitano le giornate storte, quando tornerà in campo giovedì prossimo farà una grande gara, lui ci tiene particolarmente alla sua società. Orsolini? Lui si aspetta di tornare a fare quello a cui ha abituato i suoi tifosi e il club. Non è contento di questo periodo, a lui il gol manca e speriamo possa essere la giornata giusta. Abbiamo bisogno di lui per restare attaccati al settimo posto: oggi è una partita da vincere".

Le formazioni ufficiali



Italiano sorprende tutti a partire dalla porta: gioca Pessina dal 1', mentre in difesa ci saranno Joao Mario, Casale, Lucumì e Miranda. Davanti al reparto difensivo, ecco Freuler e Moro con Sohm sulla linea della trequarti accanto a Orsolini e Cambiaghi. Si accomodano in panchina Bernardeschi e Odgaard, così come Rowe: sarà Castro il terminale offensivo.

Di Francesco risponde con il 4-3-3. Tra i pali Falcone, qualche sorpresa in difesa con Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Ndaba davanti all'estremo difensore. Non c'è Gandelman a centrocampo: spazio per Ngom assieme a Ramadani e Coulibaly. Davanti, scelto Stulic per completare il tridente con Banda e Pierotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda.