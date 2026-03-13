TMW Dida e lo Scudetto: "Nessuno si aspettava il Milan secondo. Tanti meriti di Allegri"

L'ex portiere del Milan, Nelson Dida, presente all’inaugurazione del World Legends Padel Tour, ha parlato di vari argomenti di attualità. Queste le sue parole raccolte da TMW, a partire dalla sfida a distanza tra i rossoneri e l'Inter in chiave Scudetto, con le due squadre impegnate rispettivamente contro Lazio e Atalanta: "Tutte le partite sono importanti e si deve cercare di portare sempre punti a casa. Sappiamo la distanza tra Milan e Inter in classifica ma i rossoneri devono fare sempre la loro partita".

Come valuta la stagione di Allegri al Milan?

"Sta facendo un grande lavoro, nessuno si aspettava il Milan secondo ma è lì grazie a lui e alla squadra".

Potrebbe esserci il terzo Mondiale senza l'Italia, cosa ne pensa?

"Speriamo di no, spero che l'Italia posso vincere le sue due partite e qualificarsi".

Ancelotti è il commissario tecnico giusto per il Brasile?

"Per me sì, conosce tutti i giocatori da tempo e ha vissuto con alcuni di loro in passato. Ci siamo e il gruppo è forte. Spero che il Brasile possa vincere".

Gattuso può essere il valore aggiunto per la Nazionale italiana?

"Sì, con la grinta e il carattere. Ha un grande cuore e darà tutto per l'Italia".

Maignan sta facendo molto bene.

"È bravissimo, abbiamo lavorato insieme e conosco il suo carattere e il desiderio di vincere. Fa sempre la cosa giusta ed è una cosa positiva per il Milan".

Crede nella vittoria dello Scudetto del Milan dopo la vittoria nel derby?

"Il Milan deve pensare a fare un punto alla volta. Il derby ha detto che la squadra è forte ma si deve pensare partita dopo partita".

Cosa manca al Milan per tornare ai vertici?

"Magari vincere un campionato. Spero che il Milan torni grande e già la qualificazione alla Champions League sarà un traguardo importante".

Si parla tanto di Leao, nel bene e nel male. Cosa pensa del portoghese?

"Lo conosciamo tutti, è un grandissimo giocatore, forte e veloce. Deve crederci di più e trovare il suo ritmo".