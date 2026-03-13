Dida fa la classifica dei portieri: "Maignan al top, poi Donnarumma. Mi piace anche Raya"

In una intervista concessa a Repubblica, l'ex portiere rossonero Nelson Dida ha parlato così del duello per il titolo che coinvolge le due milanesi: "Penso che l’Inter sia ancora favorita, è una grande squadra. Il Milan deve continuare a fare le sue partite, con l’obiettivo di restare tra le prime quattro. Certo, mancano tante gare. Tutto può succedere. Il distacco dall'Inter è frutto degli inciampi con le medio-piccole. Ha dimostrato contro le grandi di essere forte, all’altezza. Come successo con l’Inter due volte. Però quel livello va tenuto in ogni partita. Oggi avrebbe potuto essere più vicino alla vetta".

Maignan è tra i migliori portieri d’Europa?

"Sì, anche per la sua costanza. Poi metto Donnarumma. Un altro che mi piace è Raya dell’Arsenal".

La lunga carriera di Dida al Milan: ben due Champions in bacheca

Nelson Dida, pseudonimo di Nelson de Jesus Silva, ha vissuto la sua esperienza calcistica in Italia principalmente con il Milan, dove è arrivato nel 1999 ma ha debuttato ufficialmente nel 2000. Dopo una prima stagione con poche presenze e un prestito al Corinthians, è diventato titolare dal 2002 al 2010, disputando oltre 300 partite ufficiali con i rossoneri. Ha conquistato trofei prestigiosi come due Champions League (2003 e 2007), uno Scudetto (2003-04), una Coppa Italia, Supercoppe europee e il Mondiale per club.