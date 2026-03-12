Dida incorona Zielinski: "È uno dei migliori centrocampisti che c'è in Serie A"

Nelson Dida è stato uno dei portieri più importanti della storia recente del Milan. Presente a Varsavia in Polonia in qualità di star del Galacticos Show, disputerà il prossimo 25 aprile a Chorzów una partita tra leggende. Intervistato dai cronisti polacchi, ha risposto anche a una domanda su Piotr Zielinski, centrocampista che gioca nell'Inter, ma che è ovviamente uno dei membri della Nazionale polacca.

Dida non ha dubbi sulle qualità dell'ex Napoli: "È uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A ed è importante che mantenga il suo stato di forma il più a lungo possibile. Per lui - si legge su FCInterNews.it - però non sarà facile perché il campionato italiano è molto impegnativo". Ai suoi tempi nel nostro Paese giocavano campione del calibro di Totti, Del Piero, Pirlo, Shevchenko e molti altri.