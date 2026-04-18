Dida: "Allegri grandissimo allenatore. Il Milan è una squadra molto competitiva"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Nelson Dida ha commentato il momento del Milan specialmente di mister Allegri: "Allegri è un grandissimo allenatore e secondo me sta provando a fare tutto quello che è possibile per raggiungere gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Lui sa perfettamente la responsabilità che ha e cercherà di portare il Milan sempre più in alto".

L'ex portiere rossonero si è poi soffermato sulla stagione della formazione rossonera specialmente se si aspettasse di più dal team di Massimiliano Allegri: "È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare dentro le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione".

Discorso scudetto archiviato: "Sicuramente dovrà vincere tutte le sue partite e tifare contro quelle che sono davanti, Inter e Napoli. Ma il Milan deve pensare a fare il suo gioco, essere concentrato sulle proprie partite, per dimostrare una gran voglia in ogni gara al fine di raggiungere il suo obiettivo principale".