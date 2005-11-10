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Diego Moreira esulta per i due gol alla Lazio: "Felice della rimonta, la strada è ancora lunga"

Diego Moreira esulta per i due gol alla Lazio: "Felice della rimonta, la strada è ancora lunga" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:30Serie A
Il nuovo acquisto del Milan, entrato in campo soltanto nella ripresa, ieri sera ha realizzato due pregevoli reti contro la Lazio tra le mura dell'Olimpico.

Dopo qualche partita di rodaggio, ieri sera Diego Moreira si è presentato ai tifosi del Milan e agli appassionati di Serie A con una strepitosa doppietta che ha permesso ai rossoneri di riacciuffare la Lazio all'Olimpico (da 2-0 a 2-2). Due gol meravigliosi, e un impatto devastante che fa ben sperare per il futuro del Diavolo di mister Amorim. Un traguardo che il nazionale belga, all'indomani delle tante interviste rilasciate in zona mista, ha festeggiato così sui suoi profili social.

La gioia social di Diego Moreira

"Fiero della rimonta e felice di aver aiutato la squadra, la strada è ancora lunga", le parole dell'ex Strasburgo costato ben 50 milioni di euro al Milan quest'estate.

La pagella di Diego Moreira su TMW

Diego Moreira 9 - Questa prestazione è la risposta a tutti i dubbi legati ai 50 milioni spesi. Entrato al 46', in due minuti travolge la partita con due reti una più bella dell'altra. Velocità, inserimenti, coordinazione. All'Olimpico c'erano le vibes del Theo nel suo prime.

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