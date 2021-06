Dimarco può tornare a Verona: l'Inter lo propone come pedina di scambio per Silvestri

Pur non avendo esercitato il diritto di riscatto che si era riservato nell'accordo di un anno fa con l'Inter, il Verona potrebbe riabbracciare presto Federico Dimarco. Secondo il quotidiano L'Arena, l'idea del d.s. nerazzurro Piero Ausilio sarebbe quella di utilizzare l'esterno come pedina di scambio per arrivare a Marco Silvestri, obiettivo del club di viale della Liberazione per il ruolo di vice-Handanovic.