Disastro CR7 contro il Milan. La stampa spagnola e portoghese: addio alla Juve molto probabile

L'ennesima prestazione incolore di Cristiano Ronaldo solleva pesanti dubbi sulla sua capacità di essere decisivo nelle partite che contano e sul suo futuro. Mentre in Italia piovono giudizi negativi dopo la sfida col Milan, in Spagna si parla già di mercato: Marca sottolinea come il club bianconero potrebbe sacrificare CR7 per arrivare a Paul Pogba in uno scambio col Manchester United, ma anche un ritorno allo Sporting non è escluso. A Bola, invece, dà praticamente per scontata la separazione in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Mai così criticato da quando è a Torino, la carriera di Ronaldo sembra arrivata all'ultimo bivio.