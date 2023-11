Domani Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini: emergenza in difesa, assente De Roon

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in vista della sfida di domani contro il Napoli, gara valida per la 13esima giornata di Serie A. Emergenza in difesa per il Gasp che deve fare a meno sia di Toloi che di Palomino, oltre che dello squalificato De Roon. Ecco la lista completa.

Portieri - Musso, Carnesecchi, Rossi.

Difensori - Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Bonfanti.

Centrocampisti - Holm, Koopmeiners, Pasalic, Ederson, Bakker, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Zappacosta, Zortea.

Attaccanti - Muriel, Lookman, De Ketelaere, Miranchuk, Scamacca.