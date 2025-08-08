Domani la Fiorentina sfiderà il Manchester United. Oggi De Gea ha incontrato sir Alex Ferguson

Nella serata di domani la Fiorentina sarà di scena a Old Trafford nella prestigiosa amichevole contro il Manchester United, gara speciale soprattutto per David De Gea, attuale portiere dei viola che ha scritto la storia recente dei Red Devils.

Il numero uno spagnolo, nella giornata di oggi, ha incontrato il suo vecchio allenatore Alex Ferguson, come testimoniato dai profili social della Fiorentina che hanno immortalato il momento. Lo storico allenatore del club inglese in queste ore ha presenziato alla presentazione del nuovissimo centro sportivo di Carrington, mentre i due hanno condiviso un totale di 80 partite difendendo i colori del Manchester United.

Per quanto riguarda la partita di domani, il club inglese ha comunicato i numeri dei tifosi presenti che supereranno le 60 mila unità, segnale di quanto l'ultima amichevole prima dell'inizio della Premier League sia sentita. Il comparto social, nel frattempo, ha salutato proprio De Gea con un post in cui richiama i tifosi allo stadio in vista di domani sera.