La Fiorentina vuole uscire dalla crisi, De Gea e Dodo sui social: "Uniti sempre"

Momento molto complicato per la Fiorentina, che è 19^ in classifica a pari merito con l'Hellas Verona 20^. Dopo il confronto con i tifosi andato in scena domenica a Bergamo, David de Gea ha postato una storia sul suo profilo Instagram mentre si abbraccia con Dodo, commentandola con una frase che lascia poco spazio a interpretazioni: "Uniti". Il brasiliano ha subito condiviso la foto, cavalcando quanto detto dallo spagnolo: "Sempre".

Intanto Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha commentato a Sky la situazione che stanno vivendo i viola: "Domenica può essere nato qualcosa di importante: nello spogliatoio non ho visto facce impaurite, ma solo arrabbiate, e qualche lacrima di rabbia e di voglia di dimostrare ciò che siamo in grado di fare".

Chi sono i leader della Fiorentina?

"Noi veniamo da una stagione in cui De Gea, Gosens, Kean e Dodô hanno fatto la differenza, così come tutti gli altri, a partire dal capitano Ranieri. La realtà è che dobbiamo ritrovare l’intesa e tornare a fare ciò che sappiamo fare. Vanoli sta lavorando su questo e sulla testa dei giocatori: siamo a un passo dall’uscire da questa situazione. Si è calato subito nella parte, è a un passo dal trovare la chiave di lettura delle giocate, soprattutto dal punto di vista mentale".