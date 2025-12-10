Fiorentina, la crisi passa anche dalla porta: numeri in crollo quelli di David De Gea

24 gol presi in 14 partite, seconda peggior difesa di tutto il campionato, due soli clean sheet, l’ultimo dei quali datato 28 settembre a Pisa. Nella stagione disastrosa fin qui disputata dalla Fiorentina, ultima in classifica e unica squadra in Serie A ancora a secco di vittorie, un tema rilevante sta iniziando a diventare anche la porta, dove David De Gea sembra aver perso i propri super poteri. “Oggi entrare nel singolo non serve a nulla. Oggi non c'è Tizio, c'è la Fiorentina” ha liquidato Vanoli in conferenza stampa la prova dello spagnolo al Mapei Stadium nell’ultima gara contro il Sassuolo, nonostante le evidenti colpe sia sul tiro di Volpato nell’occasione del 1-1, sia nella mancata uscita che ha portato Muharemovic al raddoppio.

Calo di rendimento

Le prime due reti subite dalla formazione emiliana sabato pomeriggio rappresentano la perfetta cartolina di quelli che al momento sono i due difetti più evidenti dell’estremo difensore ex United. Se però le uscite su palla in attiva rappresentavano anche uno dei pochissimi nei che aveva evidenziato anche la scorsa stagione, il tiro da fuori area sta diventando una costante problematica. Il gol di Volpato è soltanto l’ultimo di una serie di reti molto simili subite dal portiere iberico, come quello di Leao contro il Milan e di Kostic contro la Juventus. A queste ci dobbiamo unire la mancata presa su Luperto in Cagliari-Fiorentina della prima giornata, il gol subito sul proprio palo da Addai in Fiorentina-Como alla quarta e, infine, anche la smanacciata sbagliata in occasione della rete di Colombo in Genoa-Fiorentina della undicesima.

I numeri

Se Dea Gea l’anno scorso era stato il portiere ad aver effettuato più parate nella top cinque dei campionati europei, oggi il calo di rendimento è evidenziato in maniera chiara anche ad alcuni numeri. La Fiorentina lo scorso anno dopo 14 partite giocate aveva subito 10 reti (14 in meno rispetto a quelle odierne) ed era uscita dal campo senza subire gol per ben 7 volte. La differenza tra gol subiti e gol attesi è passata da uno 0.1 delle prime quattordici partite della scorsa stagione, ad un odierno 2.3: in pratica De Gea ha subito 2.3 reti in più di quelle attese. A ciò è da registrare una crollo nella percentuale dei salvataggi: da 87,1% alla 14^ giornata dello scorso anno ad un 70,4% attuale. L’altro aspetto su cui i tifosi stanno riscontrando alcune problematiche sono le uscite e anche in questo caso i numeri confermano la flessione: 3,6% erano i cross intercettati lo scorso anno, adesso siamo scesi a meno della metà, all’1,6%. Aggiungiamoci infine, pure una precisione diminuita dei lanci lunghi: dal 47,3% al 33,7%.