Serie A, la Flop 11 della 15ª giornata: De Gea e Pongracic i volti del disastro viola
Di seguito la Flop 11 della 15ª giornata di Serie A. Palma di peggiore al parmense Lautaro Valenti, colpevole in occasione del gol di Noslin che ha permesso alla Lazio di espugnare il "Tardini" in 9 contro 11. Il disastro Fiorentina è evidenziato dalla presenza di David de Gea e Marin Pongracic. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:
David de Gea - (Fiorentina) 4.5
Nadir Zortea - (Bologna) 5
Lautaro Valenti - (Parma) 4
Marin Pongracic - (Fiorentina) 4.5
Alex Valle - (Como) 5
Maxence Caqueret - (Como) 5
Ebezener Akinsanmiro - (Pisa) 5
Martin Payero - (Cremonese) 5
David Neres - (Napoli) 5
Antonio Sanabria - (Cremonese) 5
Mattia Zaccagni - (Lazio) 5
SERIE A - 15ª GIORNATA
Lecce - Pisa 1-0
72' Stulic
Torino - Cremonese 1-0
27' Vlasic
Parma - Lazio 0-1
82' Noslin
Atalanta - Cagliari 2-1
11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)
Milan - Sassuolo 2-2
13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)
Fiorentina - Hellas Verona 1-2
42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)
Udinese - Napoli 1-0
73' Ekkelenkamp
Genoa - Inter 1-2
6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)
Bologna - Juventus 0-1
64' Cabal
Roma - Como 1-0
61' Wesley
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 26
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 22
9. Sassuolo 21
10. Udinese 21
11. Cremonese 20
12. Atalanta 19
13. Torino 17
14. Lecce 16
15. Cagliari 14
16. Genoa 14
17. Parma 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 10
20. Fiorentina 6
PROSSIMO TURNO
Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)
Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)
Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
