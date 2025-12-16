Serie A, la Flop 11 della 15ª giornata: De Gea e Pongracic i volti del disastro viola

Di seguito la Flop 11 della 15ª giornata di Serie A. Palma di peggiore al parmense Lautaro Valenti, colpevole in occasione del gol di Noslin che ha permesso alla Lazio di espugnare il "Tardini" in 9 contro 11. Il disastro Fiorentina è evidenziato dalla presenza di David de Gea e Marin Pongracic. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:

David de Gea - (Fiorentina) 4.5

Nadir Zortea - (Bologna) 5

Lautaro Valenti - (Parma) 4

Marin Pongracic - (Fiorentina) 4.5

Alex Valle - (Como) 5

Maxence Caqueret - (Como) 5

Ebezener Akinsanmiro - (Pisa) 5

Martin Payero - (Cremonese) 5

David Neres - (Napoli) 5

Antonio Sanabria - (Cremonese) 5

Mattia Zaccagni - (Lazio) 5

SERIE A - 15ª GIORNATA

Lecce - Pisa 1-0

72' Stulic

Torino - Cremonese 1-0

27' Vlasic

Parma - Lazio 0-1

82' Noslin

Atalanta - Cagliari 2-1

11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)

Milan - Sassuolo 2-2

13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)

Fiorentina - Hellas Verona 1-2

42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)

Udinese - Napoli 1-0

73' Ekkelenkamp

Genoa - Inter 1-2

6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)

Bologna - Juventus 0-1

64' Cabal

Roma - Como 1-0

61' Wesley

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 26

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 22

9. Sassuolo 21

10. Udinese 21

11. Cremonese 20

12. Atalanta 19

13. Torino 17

14. Lecce 16

15. Cagliari 14

16. Genoa 14

17. Parma 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 10

20. Fiorentina 6

PROSSIMO TURNO

Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)

Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)

Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)