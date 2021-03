Domani Real Madrid-Atalanta, le ultime: Gasperini punta su Muriel e Zapata davanti

vedi letture

Di fronte ci sarà il Real Madrid, ma per l'Atalanta non fa differenza: Gasperini ha chiarito in conferenza stampa che la squadra non si snaturerà neanche di fronte ai Galacticos, per cui è lecito aspettarsi una gara spettacolare all'Estadio Alfredo Di Stéfano. Da recuperare, per la Dea, meglio ancora sovvertire, c'è lo 0-1 dell'andata, firmato da Mendy dopo una partita di resistenza da parte degli orobici che si è conclusa nel modo più beffardo. Di seguito le ultime sulla sfida di domani sera:

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Rispetto alla sfida di andata ritornano Ramos e Benzema (autore di una pregevole doppietta nel weekend), possibile un cambio di modulo con la difesa a 3 o con il 4-2-3-1 con Isco sulla trequarti. Nonostante l'emergenza la qualità non manca: davanti a Courtois spazio a Vazquez, Varane, Ramos e Mendy. In mediana Valverde sostituirà lo squalificato Casemiro mentre Kroos e Modric completeranno il reparto. In attacco torna il numero 9 che molto probabilmente verrà scortato da Asensio e Vinicius.

▪ Rileggi la conferenza stampa integrale di Zidane

▪ Rileggi la conferenza stampa integrale di Benzema

COME ARRIVA L'ATALANTA - Freuler dovrà saltare la trasferta per via della squalifica, di conseguenza De Roon e Pessina andranno in cabina di regia con Maehle e Gosens sulle corsie esterne. In porta ci sarà Sportiello, con Toloi, Romero e Djimsiti a completare il pacchetto difensivo. In attacco ci sono tre maglie per quattro giocatori: Pasalic potrebbe partire dal primo minuto anche per poter dare maggiore copertura, con Muriel e Zapata in attacco. C'è ovviamente l'incognita Ilicic. Lo sloveno non sta attraversando un ottimo momento di forma e potrebbe partire dalla panchina.

▪ Rileggi la conferenza stampa integrale di Gasperini

▪ Rileggi la conferenza stampa integrale di Pessina