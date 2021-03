live Verso Real-Atalanta, Zidane: "Sarà una finale, dobbiamo fare un gran match"

12.45 - Tra pochi minuti Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro l'Atalanta.

13.26 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico francese: "Dobbiamo ripartire da zero, sarà una gara complessa, non abbiamo fatto nulla. Dovremo dimostrare molte cose per poter superare il girone. L'obiettivo sarà quello di fare una grande partita".

Come sta Hazard?

"Non è nelle giuste condizioni, ma non posso spiegare nulla in questo momento. Non sarà a disposizione per domani, spero che sarà una cosa da poco. Non si è mai infortunato tanto, ma non posso dire altro. Tutti vogliamo aiutarlo, spero che a breve possa essere di nuovo a disposizione. Lo vogliamo vedere nuovamente in campo, in questo momento non è possibile, anche se lui vorrebbe giocare".

Come valuta l'evoluzione di Rodrygo?

"Sappiamo perfettamente cosa può fare, siamo davvero molto contenti di ciò che sta facendo e di come si è integrato".

Come vive il momento di Hazard?

"Non posso aggiungere altro, quello che vogliamo è cercare di aiutare Eden. Ha un contratto lungo, prima o poi arriverà il suo momento".

Domani come affronterete questa partita?

"È la partita, è l'unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare. È una finale, per passare il turno dobbiamo fare una gran partita. È una squadra con le sue qualità, dobbiamo rispondere facendo una gran partita per poter andare avanti".

Casemiro?

"Alla fine dobbiamo sapere che ci sono altri giocatori, gestiremo la sua assenza nel miglior modo".

Come valuta il momento di Asensio?

"Sappiamo che giocatore è, si allena ed è molto concentrato. Vogliamo sempre di più da tutti. Ognuno ha un parere differente, ma qui al Real siamo tutti dalla stessa parte. Lui può aiutare la squadra, lo fa ogni volta che gioca".

Crede che Hazard abbia un altro tipo di problema?

"No, abbiamo gente competente nello staff medico. Queste cose non hanno una spiegazione, sono cose che succedono nel calcio. Abbiamo parlato di molti aspetti, come ad esempio l'assenza della preparazione e le tante partite. Ma anche dell'aspetto mentale. I giocatori hanno a disposizione uno staff fatto di persone competenti. Spero che tutti potranno ritornare con noi nel minor tempo possibile".

Spesso arrivano delle critiche su di lei visto che non si lamenta quasi mai. Sente pressione?

"Il fatto di non lamentarmi non significa nulla. Sono fatto così, domani non mi metterò a gridare o a fare cose che non rientrano nel mio carattere".

Come sta Valverde?

"Sta meglio, è la cosa più importante. Quello che vuole fare è stare nella squadra e portare dentro tutte le sue caratteristiche".

La difesa a tre è stata una prova generale per la sfida contro l'Atalanta?

"Possiamo giocare a tre o a quattro, poi vedremo domani. Però non è la prima volta che giochiamo con la difesa a tre".

Si aspetta un'Atalanta più prudente?

"Non lo so, ma loro verranno qua per vincere la partita, non ho nessun dubbio. Dobbiamo fare una grande partita per passare il turno, abbiamo vinto all'andata 1-0, ma non significa niente, domani sarà una partita complicata".

13.43 - È terminata la conferenza stampa